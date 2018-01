Polizisten retteten Biber von Baustelle in Nürnberg

"Da das Tier sehr bedrohlich aussah und auch von kräftiger Statur war, verständigten die Bauarbeiter vorsorglich die Polizei", hiess es im Bericht. Zwei Beamte fanden den Biber im Sand, konnten den Biberbeauftragten der Stadt nicht herbeiholen und entschlossen sich daher zum Handeln.

"Offenbar hatte der Biber mehr Angst vor den Uniformierten als umgekehrt - nach kurzer Zeit liess er sich widerstandslos in einen Behälter bringen, sodass er in die Pegnitz zurückgebracht werden konnte", erklärte die Polizei. "Alle Beteiligten atmeten erleichtert auf, als das Tier in den Fluten des Flusses unverletzt verschwand."