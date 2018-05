Riehen: Aktivistin sieht Igel-Population bedroht

Igel-Aktivistin Denise Hänggi sieht den Lebensraum der Riehener Stachelritter als stark bedroht. Seit Beginn der Verkehrsumleitung der Hauptverkehrsachse durch Riehen, sei ein Grossteil der Igel-Population als Verkehrsopfer verendet. Anwohner der Umleitung berichteten schon letzten Juli von einer Häufung überfahrener Igel – barfi.ch berichtete. Inzwischen habe sich noch nicht viel getan.

An der Umleitung sind zwar Warnschilder aufgehängt, jedoch reiche das nicht: «Kaum jemand nimmt davon Notiz. Ich bitte Sie alle die Natur zu berücksichtigen und die Igel-Hinweisschilder mit Temporeduktion in ganz Riehen zu ergänzen», so Hänggi in einem Aufruf.

Im Grossen Rat ist zurzeit ein Anzug hängig, der Klarheit über die Situation der Riehener Wildtiere schaffen soll. Unter anderem wird gefragt, ob die Regierung bereit sei, ein Konzept zum Schutz der Wildtiere auszuarbeiten.