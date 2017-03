Der Wolf ist nach über 200 Jahren in den Thurgau zurückgekehrt

Nun ist es sicher: Der Wolf ist in den Thurgau zurückgekehrt. Dies zeigen genetische Untersuchungen nach Schafsrissen in Hohentannen und Uesslingen Anfang März. Offen ist, ob sich der Wolf noch in der Region aufhält oder ob er weiter gewandert ist.