Rund ein Drittel der Futtermittel beanstandet

Bye-bye Panda: Bao Bao verlässt Washingtoner Zoo in Richtung China

In der US-Hauptstadt Washington ist am Dienstag die dreieinhalbjährige Panda-Bärin Bao Bao mit viel Tamtam verabschiedet worden. Das bei Zoobesuchern beliebte Weibchen geht nach China, um dort an einem Reproduktionsprogramm teilzunehmen.