Schoggitalerverkauf zugunsten von Wildtieren

Viele Wildtiere – vom grossen Rothirsch bis zum kleinen Igel – benötigen ungestörte Wanderrouten, um sich fortbewegen zu können. Sie wandern zwischen ihren Schlafplätzen, Futterplätzen und Verstecken, zwischen Sommer- und Winterlebensräumen oder zu ihren Fortpflanzungsstätten. Nur wenn sich Tiere aus verschiedenen Gebieten mischen, kann über lange Zeit gesunder Nachwuchs heranwachsen. In kleinen, isolierten Gruppen können Wildtiere langfristig nicht überleben. Aber immer mehr Strassen, Bahnlinien und Siedlungen zerschneiden die Schweizer Landschaft und zerstören die natürlichen Verbindungswege der Wildtiere.

Mit der Schoggitaleraktion 2017 wollen Pro Natura und der Schweizer Heimatschutz einen Beitrag leisten zur Wiederherstellung der wichtigen Wanderrouten der Wildtiere: Der Haupterlös der diesjährigen Schoggitaleraktion wird dafür eingesetzt, dass Wildtiere in der Schweiz wieder mehr Bewegungsfreiheit bekommen. Zudem werden weitere Aktivitäten von Pro Natura und dem Schweizer Heimatschutz unterstützt.

Wildtierkorridore im Schulzimmer: Unterrichtsmaterialien

Den teilnehmenden Schulklassen stellen Pro Natura und der Schweizer Heimatschutz wertvolle Unterrichtsmaterialien zum jeweiligen Schoggitaler-Thema zur Verfügung. So lernen die Kinder, welche Tiere besondere Mobilitätsbedürfnisse haben und was wir alle tun können, damit sich Wildtiere in der Schweizer Landschaft wieder freier bewegen können. Gleichzeitig können die teilnehmenden Schulklassen einen Beitrag für ihre Klassenkasse erwirtschaften.

Verkauf im September

Der Verkauf der traditionsreichen Schoggitaler aus Schweizer Biovollmilch sowie Kakao aus fairem Handel startet im September. Schulkinder werden in der Deutschschweiz und in der Romandie vom 4. September bis 2. Oktober sowie im Tessin vom 11. September bis 2. Oktober die goldenen Taler verkaufen. Ab 20. September bis Mitte Oktober können die Schoggitaler zudem in den Verkaufsstellen der Post gekauft werden.