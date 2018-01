Schwedischer Zoo tötete über Jahre gesunde Löwenjunge

Der Direktor des Borås Tierparks, Bo Kjellson, sagte dem Sender: "Man kann sie nicht alle behalten." Als die Aggression in der Gruppe zu gross geworden sei, habe man sie töten müssen. Mehrere Medien hatten darüber berichtet.

Die jungen Löwen hatten bereits Namen bekommen: Simba, Nala, Sarabi, Rafiki, Kiara, Banzai, Kovu, Potter und Weasley. Als Babys wurden sie dem Publikum stolz präsentiert. Später stufte der Zoo sie als "Überschusstiere" ein - Tiere, die laut Kjellson "aus dem ein oder anderen Grund nicht in unsere Sammlung passen".

Für eine Löwenherde sei es sehr wichtig, Junge zu bekommen, um natürliche soziale Verhaltensweisen auszubilden, erklärte der Zoo. Nach ihrer Geburt habe man versucht, Platz in anderen Tierparks für sie zu finden. Es habe aber keinen Zoo gegeben, der die eineinhalb Jahre alten Löwen habe aufnehmen können.

Man könne Tiere in diesem Alter leicht für "Kinder" halten. Sie seien aber bereits "junge Erwachsene", betonte der Zoo auf Facebook, wo er viele wütende Kommentare bekam. In der Wildnis verliessen Löwen die Familienherde dann, weil die älteren Tiere sie nicht mehr akzeptierten. Der Zeitpunkt sei also richtig gewesen.

Kadaver für Forschung

"Material" der toten Löwen werde nun zur Forschung genutzt, erklärte der Zoo. Unter anderem nutze das Berliner Leibniz-Institut für Zoo- and Wildtierforschung die Kadaver für Reproduktionsforschung.

Skandinavische Zoos waren bereits in der Vergangenheit in den Schlagzeilen, insbesondere als 2014 in Kopenhagen die Giraffe Marius eingeschläfert und vor Kindern seziert wurde. Ein Jahr später sezierte der Zoo im dänischen Odense vor den Augen Hunderter Besucher einen Löwen, der aus Platzgründen und wegen Inzuchtgefahr getötet worden war.

Vor Weihnachten schläferte ein anderer dänischer Zoo zwei gesunde Braunbären ein, weil ihr Gehege nicht mehr artgerecht war und die Tiere zu alt für die Zucht waren. Solche Tiere noch an andere Zoos abzugeben, nehme nur Platz für genetisch wertvollere Bären weg, erklärte der Zoo damals.