Sehr seltene Fledermausarten nach Jahrzehnten im Kanton Baselland wiederentdeckt

Nebst den „üblichen“ Fledermausarten, welche in Höhlen überwintern, gelangen auch Nachweise seltener bis sehr seltener Arten wie Bechstein- und Wimperfledermaus sowie Kleine und Grosse Hufeisennase. Für die Hufeisennasen sind dies die ersten Nachweise im Kanton Baselland seit 62, respektive 39 Jahren! Insgesamt wurden 10 von 29 einheimischen Fledermausarten an der Höhle nachgewiesen.

Bitte lächeln...

Eine in ihre Flügel gehüllte überwinternde Kleine Hufeisennase wurde beim „Geo-Cachen“ bereits im Jahr 2015 fotografiert. Das Foto der Fledermausseltenheit wurde zwei Jahre später von einer aufmerksamen Lokalen Fledermausschützenden im Internet entdeckt und an Céline Martinez gesendet. Aufgrund dieses Hinweises entschied sie sich, am Höhleneingang eine Lichtschranke zu installieren.

Die vom Winterschlaf erwachenden Fledermäuse wurden beim Verlassen der Höhle von der Lichtschranke gezählt und von jedem Tier wurde automatisch ein Foto zur Artenbestimmung gemacht. Es ist davon auszugehen, dass die Höhle im Winter zwischen 20 und 50 Tiere beherbergt.