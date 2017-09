Gefährliche quallenähnliche Nesseltiere in Südengland angespült

An einem Strand im Südwesten Englands ist eine grosse Zahl von gefährlichen quallenähnlichen Portugiesischen Galeeren angespült worden. Der Strand von Perranporth in Cornwall wurde am Dienstag für mehrere Stunden wegen der Nesseltiere für Schwimmer gesperrt.