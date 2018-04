Ständeratskommission will Schutz des Wolfes stark lockern

Rind büxt aus und trampelt über Golfplatz in Neuenkirch LU

Ungewohnter Zuschauer für jene Golferinnen und Golfer, die am Montagmittag in Neuenkirch ihre Bälle geschlagen haben: Ein Rind büxte von einem Bauernhof aus und machte sich auf in Richtung Golfplatz.