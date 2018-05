Südafrika siedelt sechs Nashörner in den Tschad um

Erster Nachwuchs auf dem Affenberg am Bodensee

Auf dem Affenberg in Salem am Bodensee gibt es den ersten Nachwuchs dieses Jahres: "Bislang sind schon zwei Babys geboren worden", sagte Parkdirektor Roland Hilgartner am Donnerstag. "Wir rechnen aber noch mit 10 bis 15 weiteren."