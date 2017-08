Tessiner Wolfspaar hat zum dritten Mal Nachwuchs bekommen

40'000 Zuschauer am Pferdefest im Jura

Am traditionellen Marché-Concours in Saignelégier sind am Sonntag fast 400 Pferde bei strahlendem Sonnenschein durch das Dorf gezogen. Bei der 114. Ausgabe war der Kanton Tessin Ehrengast. Bundesratskandidaten nutzten das Pferdefest für einen Auftritt.