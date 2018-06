Tiere im Basler Zolli: Heute die Agakröte

Heute zählt die ursprünglich auf dem amerikanischen Kontinent beheimatete Kröte zu den Amphibien mit dem größten Verbreitungsgebiet:Bereits im 19. Jahrhundert wurde die Aga-Kröte auf Jamaika und Barbados eingeführt, weil man sich von ihr erhoffte, dass sie die Schadinsekten in den Zuckerrohrplantagen niedrig halten könnte. Diese wenig erfolgreiche Praxis wurde vor allem in der Pazifikregion bis weit ins 20. Jahrhundert fortgesetzt. Auf die biologische Vielfalt der Länder und Regionen, in die man Aga-Kröten einführte, hatte dies teilweise erhebliche Auswirkungen.

Die Agakröte sondert über die Hautdrüsen am ganzen Körper ein giftiges Sekret ab, das auch aktiv 30 cm weit gespritzt werden kann. Die Augen und Mundschleimhäute werden durch das Gift so stark gereizt, dass ein Verzehr für den Angreifer tödlich enden kann.

1935 wurden etwa 100 Aga-Kröten in Australien ausgesetzt, um zur Bekämpfung des Zuckerrohrkäfers beizutragen. Sie trugen aber nur wenig zur Dezimierung dieses Schädlings bei. Die anpassungsfähige Aga-Kröte vermehrte sich sehr rasch und ist heute zur Plage geworden, da natürliche Feinde fehlen. Sie bedroht die einheimische Tierwelt, da sie kleinere Tiere fressen oder aus dem natürlichen Lebensraum verdrängen. Gefährlich für die einheimische Tierwelt ist auch das Hautgift der Aga-Kröte. Krokodile und Warane sind schon am Verzehr einer Aga-Kröte verendet.