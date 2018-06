Tiere im Basler Zolli von A - Z: Heute der Aal

Noch bis zur Industrialisierung gehörte der Aal in der Schweiz zu den häufigsten Fischen. Seit Rhein, Rhone und Ticino für die Nutzung von Wasserkraft stark verbaut wurden, ist der Höhenflug des Aals beendet. Der Fisch ist älter als der Mensch, aber vom Aussterben bedroh. Bereits vor über 100 Millionen Jahren gab es die ersten Aalartigen (Anguilliformes). Der Schweizerische Fischerei-Verband warnt und sagt, dass der Aal sich nur retten lässt, wenn es gelingt die uralten Wasser-Wanderwege wieder zu öffnen und die Bestände zu schützen

Aale sind in fast allen Gewässern der Welt anzutreffen - vom Meer bis zu alpinen Bächen. Geheimnisvoll bleiben die Fortpflanzung und die langen Aalwanderungen. Es ist noch keinem Menschen gelungen, die Aalhochzeit oder das Schlüpfen des Nachwuchses zu beobachten. Die Fische gelten als grosse Wanderer, wo immer sie sich wohl fühlen, bleiben und fressen sie Reserven für spätere Laichwanderungen zurück ins Meer an. Diese Wanderung kann bis zu 20 Jahre dauern bis sie den 6000 Kilometer weiten Weg zurück zu ihrem Ursprung in der Saragossee zurückgelegt haben.

Im EU-Raum ist der Aalfang seit 2007 stark eingeschränkt oder verboten. Der Fisch steht auf der Roten Liste bedrohter Tierarten. Damit diese alte Fischart nicht ausstirbt, fordert der Schweizerische Fischerei-Verband Flüsse ohne Barrieren.

Im Basler Zolli sind seit Anfang Oktober 2017 Röhrenaale im Vivarium zu sehen. Die schlanken Fische wurden erst 1959 vom berühmten Meeresforscher Hans Hass und seinem Kollegen Irenäus Eibl-Eibesfeldt entdeckt. Das Dutzend bleistiftlange und ebenso schlanke Fische im Aquarium 17 erinnert eher an eine Gruppe Würmer oder Schlangen als an Fische. Die Röhrenaale verbringen fast ihr gesamtes Leben in einer selbst gegrabenen Wohnröhre im Sand. Sie sind, abgesehen von einer kurzen Larvenphase, vollständig sesshaft, leben in Kolonien von bis zu 500 Tieren und schnappen die meiste Zeit des Tages nach vorüberziehenden Planktonorganismen.