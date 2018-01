Vogelhaus im Zolli: Ein Besuch im Basler Dschungel

Das über 90-jährige Vogelhaus lädt mit seinen farbenprächtigen Bewohnern und der grünen Dschungel-Landschaft besonders im Winter zum Verweilen ein. Bereits um acht Uhr morgens öffnet der Zoo Basel seine Türen und so können Frühaufsteher dem Tierpflegepersonal im Vogelhaus bei der morgendlichen Arbeit zuschauen.

Rotschwanz-Häherlinge sind die Neugierigsten

Zum Tagesbeginn machen die Tierpflegerinnen und Tierpfleger im Vogelhaus als erstes eine „Bestandsaufnahme“. In der grossen, dicht bewachsenen Halle ist das gar nicht so einfach, weshalb sie sich eines Tricks bedienen: Sie kommen mit einer kleinen Dose Wachsmaden als Begrüssungsmahl in die Halle und werfen einige Maden auf den Boden der Pflanzenrabatte. Zuerst stürzen sich die besonders neugierigen Rotschwanz-Häherlinge auf die Leckerbissen. Sie schnappen sich nicht nur eine Made, sondern stapeln gleich fünf hintereinander in den Schnabel. Auch die seltenen Montserrat- Trupiale oder die kleinen Brillenvögel lieben Maden und scheuen daher die Nähe zum Pfleger nicht. Bei den Tangaren braucht es etwas Geduld. Sie kommen nicht gerne auf den Boden und ihre Vorliebe gilt nicht den Maden, sondern den Früchten. Sie fliegen an, sobald das erste Futtergeschirr mit Fruchtstücken, Sämereien und weiteren Leckerbissen am Futterplatz bereit steht.

Beobachten zur Gesundheitsvorsorge

Bei der Fütterung kontrollieren die Tierpfleger, ob die Vögel ans Futter kommen, ob und wieviel sie fressen, wie ihre Federn aussehen, oder ob etwas anders ist als sonst. Das Beobachten der Vögel gehört zum Tierpfleger-Alltag, dennoch ist es nicht ganz einfach. Schliesslich fliegen derzeit rund 70 Individuen in 22 Arten in der Halle umher. Routinierte Tierpfleger kennen aber die einzelnen Charaktere, wissen um deren Vorlieben und können an ihrer Stimmung die Situation beurteilen.

Den Vogel entscheiden lassen

Wer sich ganz ruhig auf eine Bank setzt und einfach nur dem morgendlichen Treiben und Singen lauscht, wird sich wundern, wie ‚zahm‘ einige Vögel sind. Manch ein Besucher hat so schon innige Vogel-Freundschaften geschlossen. Diese Erlebnisse mehren sich im Winter. Dann ist keine Brutzeit und die Vögel scheinen etwas mehr Zeit für die Besucher zu haben. So kommt es schon einmal vor, dass ein Turako aus freien Stücken ganz nah heran kommt und sich zwar niemals anfassen, aber durchaus bewundern lässt. Der Turako entscheidet, ob und wie weit er sich nähern will: Eine Begegnung, die man nicht so schnell vergessen wird - das einzige, was es dazu braucht, ist etwas Geduld.

Nicht nur in der Freiflughalle, auch in den Volieren im Vogelhaus ist derzeit viel los: Gouldamadinen und Reisfinken haben Nachwuchs; und es gibt neue Bewohner: Azurkopf-Tangare.