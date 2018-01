Volkswagen-Chef Müller entschuldigt sich für Affentests

"Mit Interessenvertretung oder wissenschaftlicher Aufklärung hatte das nichts, gar nichts zu tun", sagte er laut Redemanuskript am Montagabend in Brüssel. "Mir tut es leid, dass Volkswagen als einer der Träger der EUGT an diesen Vorgängen beteiligt war." Der Vorfall habe ihm auch vor Augen geführt, dass sich Volkswagen und die Industrie insgesamt noch ernsthafter und sensibler mit ethischen Fragen auseinandersetzen müssten. "Es gibt Dinge, die tut man schlicht nicht. Punkt!", sagte Müller, der den Konzern seit Bekanntwerden des Dieselskandals vor fast zweieinhalb Jahren führt.

"Es liegt noch ein langer Weg vor uns, verlorenes Vertrauen wiederzugewinnen", fügte Müller hinzu. Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch hatte am Montag bereits eine umfassende Aufklärung der Vorfälle angekündigt und dabei auch personelle Konsequenzen nicht ausgeschlossen. Die durch Affenversuche in den USA in die Kritik geratene "Europäische Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor" (EUGT) soll auch ein Experiment gefördert haben, bei dem sich Probanden an einem Institut des Aachener Uniklinikums dem Reizgas Stickstoffoxid ausgesetzt haben. Die Versuche haben in der Politik massive Kritik an der Automobilindustrie ausgelöst.