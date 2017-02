Zoo Zürich: Sumatra-Orang-Utan-Weibchen Lea ist tot

Der Mensch reduziert die Fischvielfalt in Schweizer Seen

Menschliche Aktivitäten verändern die Umwelt und damit die Evolution von Arten. Eawag-Forscher zeigen das am Beispiel von Felchen in Schweizer Seen. Ein zu hoher Nährstoffeintrag in die Gewässer führt zu immer weniger Arten und einem immer gleichförmigeren Ökosystem.