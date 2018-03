Zoo Zürich verfügt mit Amurtiger Sayan wieder über ein Tiger-Paar

WWF: Ohne Klimaschutz ist jede zweite Art in Gefahr

Eine Analyse zu Klimawandel und Biodiversität zeigt: Steigen die Temperaturen ungebremst weiter an, sind in biologisch besonders wichtigen Regionen die Hälfte der Arten in Gefahr. Für eine heute publizierte Studie wurden dazu rund 80'000 Tier- und Pflanzenarten berücksichtigt.