barfi.ch startet mit Rekordzahlen in den Herbst

Es hat alles vor rund zwei Jahren begonnen: barfi.ch ging am 1. August 2015 online. Ein kleines Team begann im Büro beim Barfüsserplatz, Artikel über Basel zu schreiben, Interviews zu führen und Videos zu erstellen. Eingebettet in nationale und internationale News von Text- und Bildagenturen. Die Philosophie war damals wie heute: Für barfi.ch ist Basel die Hauptstadt der Welt und das Programm gehört all denen, die diese Ansicht neidlos, mit einem Schmunzeln akzeptieren können.

Die barfi.ch-Meldungen zeigen tagtäglich, dass unsere Region spannend, überraschend und im Wandel ist. Wie sehr die barfi.ch-Berichte das hiesige Informationsbedürfnis treffen, zeigen die aktuellen Zahlen: Im August durfte barfi.ch 327’109 Nutzerinnen und Nutzer in der Grossregion Basel, gemessen von Google Analytics ausweisen. Das ist schweizweiter Rekord für eine unabhängige lokale News-Plattform und dafür möchten wir Ihnen, unseren Besuchern, von Herzen danken.

Ein Team von rund 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeitet täglich rund um die Uhr an den Meldungen, Geschichten und dem Auftritt von barfi.ch. Wir freuen uns, Sie mit unseren Geschichten zu informieren, zu überraschen oder zum Schmunzeln zu bringen. Natürlich gibt es auch Berichte, die betroffen oder traurig machen. Auch sie gehören in ein Portal, das wir laufend verbessern möchten. Damit Sie - liebe Nutzer - barfi.ch auch in Zukunft gerne lesen.

Das Portal ist mit atemberaubenden Geschwindigkeit gewachsen, die Ansprüche von Ihnen, liebe Nutzer, auch. Das muss finanziert sein. Bei barfi.ch geschieht dies – im Gegensatz zu den subventionierten, oder gesponserten Mitbewerbern - ausschliesslich über Werbung.

Hinter den kleinen Änderungen im redaktionellen Teil, gibt es deshalb auch da Neuigkeiten. Neben einer Erweiterung des Verkauf-Teams wurden neue Formate zu attraktiven Preisen geschaffen. Für alle Anfragen die Werbung betreffen, hilft Ihnen Frau Mira Lachmann gerne weiter. Sie ist unter werbung@barfi.ch oder telefonisch via 061 319 80 07 erreichbar. Und so wie sich die Redaktion über Informationen und Kommentare zu ihrer publizistischen Arbeit freut, machen Frau Lachmann Werbeaufträge bei barfi.ch glücklich. Denn ohne solche, ist die Basler News & Service Plattform nicht lebensfähig und ihre Kunden weniger erfolgreich. Das Team von barfi.ch liebt seine Arbeit, wir hoffen Sie auch.