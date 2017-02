150 Jahre Graphische Sammlung ETH Zürich - "Ewige Gegenwart"

Jannis Kounellis ist am Donnerstagabend in Rom im Alter von 80 Jahren gestorben. Der griechische Künstler, der schon in den 50er-Jahren nach Italien zog, galt als einer der wichtigsten Mitstreiter der "Arte povera" der 60er-Jahre. Seine Werke waren in den weltweit renommiertesten Kunstinstituten zu sehen.