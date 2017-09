Am Sonntags nichts vor? Dann ab in die Fondation Beyeler, denn Pipilotti Rists neueste Arbeit ist nur dann zu sehen!

Pipilotti Rists künstlerisches Projekt für die diesjährige Sommernachtsgala wird ein wahres Fest der Sinne. Kaleidoskopartige Videoprojektionen lassen die Gäste und mit ihnen Tische, Teller, Stühle, Betten, Essen und Getränke mit Präzision in eine phantasievolle, sich ständig verändernde monumentale Lichtinstallation eintauchen. Aus ihrem unerschöpflichen Bildarchiv hat die Künstlerin eine vier Stunden dauernde Videocollage aus Motiven entwickelt, die Nahaufnahmen von Natur, des menschlichen Körpers und historischen Esssälen darstellen. Feinsinnig und sanft choreographiert Rist mit ihrer Arbeit Tender Roundelay den Abend. Eingeladen zum Sitzen, Essen, Konversieren, Stehen und Liegen werden die Gäste vom Licht in seinem ganzen möglichen Intensitäts- und Temperaturspektrum gestreichelt.

Tender Roundelay: Ein Reigen

Die Künstlerin umschreibt ihr Projekt mit diesen Worten: «Meine Arbeit Tender Roundelay – «Roundelay» ist ein altes englisches Wort für Reigen – ist eine Forschungsreise und ein Experiment, wie und ob das bewegte elektronische Bild Menschen auch physisch verbinden kann, während es uns heutzutage oft vereinzelt oder eine Gruppe zwingt in dieselbe Richtung zu schauen. Diese Frage beschäftigt mich seit langer Zeit, während die Sonne unser grösster Projektor ist und unsere Augen blutbetriebene Kameras.»

Sam Keller, Direktor der Fondation Beyeler ist begeistert: «Die Arbeiten von Pipilotti Rist entführen in eine Wunderwelt. Die wohl bekannteste Schweizer Künstlerin hat mit Tender Roundelay eine einzigartige und einmalige Installation geschaffen.»

Sommernachtsfest seit 2011

Seit 2011 findet das Sommernachtsfest der Fondation Beyeler im September statt. Jedes Jahr wird ein Künstler eingeladen, für diese Benefizgala ein künstlerisches Konzept zu entwickeln. Beginnend mit der Einladung, über die Inszenierung und Dramaturgie des Abends mit der Wahl des Dresscodes, dem Essen und der Musik, ist es für den Künstler eine ungewöhnliche Herausforderung. Nur selten sind Künstler aufgefordert, ein künstlerisches Konzept zu entwickeln, in dem Gäste essen, trinken und geniessen. Andersherum sind die Gäste selten Teil eines Kunstprojektes so wie am Abend der Sommernachtsgala.

Am Sonntag, 17.9.2017 ist die Installation Tender Roundelay von Pipilotti Rist für alle Museumsbesucher von 12.00 – 18.00 Uhr geöffnet. Nur an diesem Tag besteht die Möglichkeit, diese Installation zu erleben. Diese sehr aufwendige Installation von Pipilotti Rist ist nicht nur den Gästen des Sommernachtsfests sondern allen Museumsbesuchern mit einem «Public Picnic» am Sonntag zugänglich.