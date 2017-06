Art Basel ab Donnerstag auch fürs breite Publikum offen

Sammler, Museumsdirektoren und andere VIPs haben schon am Dienstag und Mittwoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Möglichkeit für eine Erkundungstour durch die Stände der 291 Galerien. Ihre Spuren können die Auserwählten in Form roter Punkte hinterlassen, die den Verkauf eines Werks dokumentieren.

Auf ihre Kosten kommen an der Art auch Kunstinteressierte, die nicht an der Messekasse 60 Franken für eine Eintrittskarte hinblättern mögen. Für sie wird rund um den Münsterplatz der "Parcours" mit teils eigens für Basel geschaffenen Arbeiten installiert. Ein Ticket braucht es dafür nicht.

Für einen symbolischen Obolus von drei Franken kann das wohl grösste Werk an der Art besichtigt werden, "NOW I WON" von Claudia Comte. Die Schweizer Künstlerin baut auf dem Basler Messeplatz einen veritablen Jahrmarkt auf. Auf der riesigen Skulptur kann sich das Publikum in diversen Disziplinen messen. Dem Gesamtsieger winkt als Preis ein eigens für dieses Projekt geschaffenes Werk von Claudia Comte.

Neben der Art selbst buhlen nächste Woche in Basel weitere Messen um die Gunst des kunstinteressierten Publikums. Die ältestes davon ist die 1996 gegründete Liste, an der dieses Jahr 79 Galerien aus 34 Ländern über 140 Künstlerinnen und Künstler präsentieren.

Fester Bestandteil der Basler Kunstwoche sind inzwischen auch die Messen Scope und Volta. Auf der Welt-Rangliste der Kunstmesse-Städte belegte Basel letztes Jahr mit insgesamt sieben Events den fünften Platz - dies hinter New York, London, Miami und Paris.