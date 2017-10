«Art Lesson» im Thyssen-Bornemisza

Das Museum Thyssen-Bornemisza in Madrid inszeniert mit «Art Lesson» einen interaktiven Abschluss zu seinem 25. Jubiläum. Vom Bildungsdepartement des Museums entworfen, will «Art Lesson» die Besucher anregen, über die Rolle der Bildung in Museen nachzudenken. Dieses innovative Projekt baut dabei auf die Temporärausstellung zeitgenössischer Künstler auf, welche mit ihren Werken in einen Dialog mit der Dauerausstellung des Museums treten. «Art Lesson» strebt eine Verknüpfung zwischen neuestem Kulturschaffen und dem Museum, sowie zwischen den Werken und den Veranstaltungen an.

Das Projekt wurde als organisches Ganzes konzipiert, das erst nach und nach zur Fertigstellung gelangt. Während dieser Zeit wird das Museum folglich äussert aktiv sein und den üblichen Rhythmus mit Experimentierung, Mitwirkung und Erforschung auflockern. Besucher werden aktiv und teil dieses Transformationsprozesses des Museums.