Ausstellung der Baslerin Judith Kakon, im Kunsthaus L6 in Freiburg eröffnet

Auch in diesem Jahr findet die Preisträgerausstellung wieder im Kunsthaus L6 der Stadt Freiburg statt. Ausstellungsdauer: bis 05.November 2017

Die 1988 in Basel geborene Künstlerin schloss ihren Master of Fine Arts im Jahr 2016 am Bard College in New York ab. Ihre Arbeit überzeugte die unabhängige Jury, der in diesem Jahr Dr. Heidi Brunnschweiler (E-Werk Freiburg), Prof. Susanne Kühn (AdBK Nürnberg) und Heinrich Dietz (Kunst-verein Freiburg) angehörten.

Die Rauminstallation, die Judith Kakon für ihre Ausstellung im Kunsthaus L6 realisiert hat, ist als zusammenhängendes Setting zu verstehen: Ein ortsspezifisches, mehrteiliges Raumbild, dessen verschiedene Elemente eine Auseinandersetzung mit den formalen Bedingungen des Ausstellungsraumes spiegeln, gleichzeitig aber auch auf unterschiedlichen Ebenen unser visuelles Gedächtnis befragen.

So sind die aus Beton gegossenen Wandarbeiten „Untitled (Learn to lay Brick) I bis V“ (2017) auch als Verweis auf den Fußboden und das Material der Wände im Ausstellungsraum zu lesen. Eingefärbt mit Eisenoxid oder Magnetit Pigmenten enthüllt sich hier die malerische Qualität des Baustoffs, der hier sowohl als Bildträger als auch als Farbauftrag fungiert. Während hier offensichtlich nichts dargestellt ist, offenbart sich bei eingehender Betrachtung ein komplexes Themenspektrum, das sich aus der Materialsprache des massiven Stahlrahmens, des gefärbten Betons und dem Gewicht des Materials ergibt. Dass hier konventionelle Erwartungen an ein Bild in Frage gestellt werden, zeigt sich auch anhand der drei kleinen ockerfarbenen Glasgefässe in Dattelform, die auf einem der massiven Stahlrahmen drapiert wurden und auch an anderen Stellen im Ausstellungsraum verteilt wurden. Sie stellen den Speicher per se dar: Die Früchte speichern Energie, die mundgeblasenen Gefässe aus der Levante werden noch heute für die Aufbewahrung und den Handel mit verschiedensten Substanzen verwendet.

So verweisen auch sie auf das Bezugsgeflecht von Judith Kakon, das sich aus eigenen und kollektiven Erfahrungen und Erinnerungen speist und immer wieder zitiert, adaptiert und neu konnotiert wird. Auch die zwei Raum hohen Stahlkonstruktionen, die die Formensprache von Strassenlaternen wiederholen haben ihren Ausgangspunkt in fotografischen Abbildern, die sich in Kakons Bildarchiv befinden. Sie verweisen im Innenraum auf einen Aussenraum, halten aber keine Laterne, sondern eine filigrane Lichterkette, die als erleuchtete Linie den Raum strukturiert. In ihrer Leichtigkeit und beweglichen Form verweist auch sie auf die Möglichkeiten der Rezeption von Judith Kakons Installationen, die – niemals abgeschlossen – als Anstoss fortlaufender Denkprozess zu verstehen sind.