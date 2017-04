Ausstellung "tierisch brut" im Museum im Lagerhaus St. Gallen

Die Ausstellung in St. Gallen dauert vom 4. April bis zum 9. Juli 2017. Die Sammlung Röthlisberger ist erstmals öffentlich zu sehen, wie das Museum im Lagerhaus/Stiftung für schweizerische Naive Kunst und Art Brut am Montag informierte.

Der 1953 geborene Germanist Rolf Röthlisberger sei schon lange eng mit Art Brut verbunden, heisst es. Im Mittelpunkt seiner Sammlung stehen mit der Waldau und Gugging zwei Psychiatrische Kliniken, die durch ihre Künstlerinnen und Künstler bekannt wurden. Den Grundstein für seine private Sammlung legte Röthlisberger 1985.

Museum Waldau geleitet

Er wirkte bei der Eröffnung des Psychiatriemuseums in der Waldau mit und war von 1995 bis 2002 dessen Leiter. Dadurch sind ihm die historischen Arbeiten der Waldau ebenso vertraut wie die jüngeren und zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstler. Bis heute ist er im Stiftungsrat des Museums aktiv.

In der Waldau hatte der Psychiater Walter Morgenthaler historische Arbeiten von Patientinnen und Patienten zusammengetragen. Vom bekanntesten unter ihnen, Adolf Wölfli (1864-1930), ist in der aktuellen Ausstellung ein Werk aus der Sammlung Röthlisberger zu sehen. Daneben stehen Arbeiten von Philippe Saxer und Margrith Roth.

Parallel zu seinem Wirken in Bern pflegte Röthlisberger eine jahrelange freundschaftliche Beziehung zum Haus der Künstler der Psychiatrischen Klinik Maria-Gugging bei Wien. Deren Künstler gelten heute als Klassiker der Art Brut. Zu sehen sind etwa Werke von August Walla, Oswald Tschirtner, Johann Hauser, Franz Kernbeis, Johann Fischer, Philipp Schöpke und Franz Kamlander.

Tiermotive

Daneben enthält die Sammlung weitere Werke internationaler Art Brut, beispielsweise des mexikanischen Künstlers Martin Ramirez. Wichtig sind Röthlisberger die Tiere, im Privaten wie in der Kunst. So findet sich in der Sammlung ein breites Spektrum an Tiermotiven - deshalb auch der Ausstellungstitel "tierisch brut".

Röthlisberger habe über Jahrzehnte Künstler aus Bern und Wien begleitet und persönliche Beziehungen zu ihnen aufgebaut, schreibt das Museum im Lagerhaus. Der Sammler folge "nicht profilierenden oder monetären Sammlungsstrategien, sondern lässt sich leiten von persönlicher Verbundenheit".