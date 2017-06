Beim Kunstkredit Basel-Stadt gewinnt begehbare Skulptur von Tobias Nussbaumer

Die Hochschule für Gestaltung und Kunst (HGK) FHNW hat 2014 durch die Zusammenfassung ihrer einzelnen Institute auf dem Dreispitz Möglichkeiten zur interdisziplinären Zusammenarbeit gewonnen. Mit weiteren Institutionen aus dem Kunst- und Kulturbereich besteht ein einzigartiges Potenzial für Projekte und Initiativen auf dem gemeinsamen Areal, dem Campus der Künste. Im Fokus der Ausschreibung für ein temporäres Kunstprojekt durch den Kunstkredit 2016 standen Beiträge, welche die bisherigen Entwicklungen im Umkreis des Campus der Künste reflektieren und zugleich Möglichkeiten für eine künftige Entwicklung entwerfen. Die Herausforderung bestand darin, mit der Intervention sowohl der Identität des Ortes zu entsprechen als auch eine breitere Öffentlichkeit zu adressieren und zu aktivieren. Das Projekt 'Vectors & Skin' des Künstlers Tobias Nussbaumer überzeugte die Jury hinsichtlich dieser anspruchsvollen Anforderungen.

Die allseitige Ummantelung des Gerüstskeletts mit Maschendrahtzaun ermöglicht den flächendeckenden Bewuchs der Skulptur. Im jährlichen Zyklus wird neu austreibender Hopfen die 'Aussenhaut' der Skulptur bilden. Die Vektoren als Grundlage des statischen Skeletts verbinden sich mit dem Wachstum der Pflanzen. Wie bereits in seinen früheren, zumeist installativen Arbeiten, thematisiert Nussbaumer auch hier seine Vorstellungen von Erfahrungsräumen an der Schnittstelle zwischen virtuellem und realem Raum.

Tobias Nussbaumer (geb. 1987, lebt und arbeitet in Basel) absolviert derzeit den Master of Arts in Fine Arts am Institut Kunst der HGK FHNW. Im Jahr 2015 gewann er den Kiefer-Hablitzel-Preis und erhielt ein Stipendium der Cristina Spoerri-Stiftung. In seinen architektonisch inspirierten Werken, Installationen und grossformatigen Zeichnungen inszeniert er komplexe Bildräume und bühnenhafte Szenen. Mit seinen Verschachtelungen von realräumlichen und virtuellen Welten führt er die Betrachtenden in ein Labyrinth aus verschiedenen Perspektiven und Blickwinkeln.