Bürgermeister von Florenz sorgt sich um Führung der Uffizien

Nach dem angekündigten Abgang des Deutschen Eike Schmidt als Direktor der Uffizien in Florenz sorgt sich der Bürgermeister der Stadt um die Führung der Gemäldegalerie. "Ich mache mir Sorgen darüber, dass der Abgang mit Blick auf das Ende der Amtszeit so früh bekannt gegeben wurde", sagte Dario Nardella am Montag laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa.