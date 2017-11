CENTRAL STATION Basel: Öffentliche Stadtführungen mit Klaus Littmann

Am 7. & 28. November kann man die CENTRAL STATION, ein sich über drei Jahre entwickelndes Kunstprojekt in einem Rundgang von Klaus Littmann erleben. Die Gratis-Stadtführung dauert etwa eine Stunde und zeigt die kleine "Stadt in der Stadt" einmal ganz persönlich.

Nach dem Rundgang kann man in der CENTRAL KITCHEN ein Surprise Menu oder einen Apéro à la carte in der LARRY’S BAR geniessen. Der Treffpunkt für die Führung ist vor der CENTRAL KITCHEN um 18 Uhr. Anmeldung wünschenswert an info@centralstation.me. Die Teilnahme ist jedoch auch spontan möglich.

