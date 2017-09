Centre Pompidou: Niederlassung in Shanghai bis 2019

Die Zweigstelle wird in einen Teil des neuen "West Bund Art Museums" nach Plänen des britischen Stararchitekten David Chipperfield einziehen. Sie soll nach dem Beispiel der 2015 eröffneten Zweigstelle im spanischen Málaga zunächst auf eine Dauer von fünf Jahren mit Werken aus der Sammlung des Pariser Museums bespielt werden.

In Málaga zog die Niederlassung in ein bereits existierendes Gebäude am Hafen ein, das von der Stadt für rund 5 Millionen Euro umgebaut wurde. Sie war die erste im Ausland errichtete Zweigstelle.

Im September vergangenen Jahres hatte Paris seinen Ableger in Brüssel bekanntgegeben. In der belgischen Hauptstadt wird die Zweigstelle in einem riesige Art Deco Gebäude seinen Platz finden, in dem sich noch die Geschäftsräume des französischen Automobilherstellers Citroën befinden. Die Eröffnung ist für 2020/21 geplant.