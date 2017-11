Christa de Carouge: Gesamtschau auf das Lebenswerk der "dame en noir"

De Carouge zeigt, was sie aus einer reichen Karriere mitgenommen hat und öffnet auch den Vorhang für eine ganz neue Bühne, für ein grosses Experiment: Sie bespielt das gesamte Kunsthaus und interveniert mit Stoffen in die reale Architektur des Kunsthauses. ‹Bitte berühren›, heisst es da, wenn ihre Installationen zum Anfassen, Überziehen und Umhängen einladen. „Das ist für mich der Höhepunkt und Abschluss meiner beruflichen Tätigkeit“, so de Carouge über die Möglichkeit im Kunsthaus Zug eine solche für sie völlig neuartige Ausstellung ausrichten zu können.

Christa de Carouge, 2016, Foto © Christian Lanz, Zürich

Kleider, die eine Lebenshaltung ausdrücken

«Meine Kleider sind keine Mode», sagt de Carouge. Vielmehr seien sie Wohnraum für die Menschen, die sich in sie einhüllen. Eine Behausung, in der man sich an jedem beliebigen Ort zuhause fühlen könne. Sie sieht zwischen Trägerin und Kleid eine Beziehung, die Trends und Kurzlebigkeit trotzt. De Carouges künstlerische Anfänge reichen in die 1970er-Jahre zurück, sie hat die Debatte um das hiesige Frauenbild mit ihren Entwürfen begleitet und mitgestaltet. Ihre ersten Arbeiten sind aus dem Gefühl des Aufbruchs entstanden und haben bis heute viel mit Freiheit zu tun. ‹La dame en noir› kleidet nicht nur sich selbst seit rund einem Vierteljahrhundert ausschliesslich in Schwarz. Auch ihre weit gefassten, charakteristischen Entwürfe sind es. Schwarz lenke nicht ab, lasse den Blick frei für Strukturen und Eigenheiten von Textilien, sagt sie.

Von Carouge in die Welt hinaus

Im Genfer Vorort Carouge unterhielt sie ab 1978 ein eigenes Atelier – ein prägender Ort für die Designerin, derart, dass sie ihn als Künstlername wählte. Als eine der wenigen Schweizerinnen schreibt sie auch über die Landesgrenze hinaus Modegeschichte, verkaufte ihre Designs nicht nur in Zürich, sondern auch in vielen europäischen Metropolen. 2013 beendete Christa Furrer, wie de Carouge mit bürgerlichem Namen heisst, ihre Karriere.

Die Ausstellung in Zug zeigt neben Installationen auch Skizzen und Fotos und wird von Veranstaltungen begleitet. In einer Tradition der Grenzbereiche zur Kunst erforscht das Kunsthaus Zug mit einer Vertreterin aus dem Textildesign ein weiteres Mal freigesetzte Bereiche. De Carouge ist während der gesamten Ausstellungsdauer regelmässig in ‹ihrem› Haus anzutreffen. Sie nimmt die Besuchenden auf Ausstellungsrundgänge mit, leitet Workshop-Teilnehmende an, selbst auf Tuchfühlung zu gehen, spricht an einem Sonntagnachmittag mit Martin Leuthold, Kreativdirektor bei Jakob Schlaepfer AG, St. Gallen, über ihre langjährige Zusammenarbeit und an einer Veranstaltung „Kunst über Mittag“ mit der Schmuckkünstlerin Brigitte Moser aus Baar. Einen besonderen Leckerbissen spart sie sich für die Finissage auf, dann nämlich präsentiert sie eine ihrer aussergewöhnlichen Performances zu Musik von und mit Pianist, Komponist und Musikproduzent Nik Bärtsch.

Christa de Carouge geboren 1936 in Basel, ist Designerin und Modeschöpferin. Sie wuchs in Zürich auf. Bevor sie sich in den 1960er Jahren dem Modedesign zuwandte, arbeitete sie in verschiedenen Grafikateliers.1978 eröffnete sie ein eigenes Atelier im Genfer Vorort Carouge und 1983 ein Geschäft in der Mühle Tiefenbrunnen in Zürich. Die Kleider ihrer Kollektionen können in Schichten übereinander getragen werden. 1983 präsentierte sie ihre erste Kollektion ganz in Schwarz. Sie ist die wohl radikalste Modedesignerin der Schweiz - um Moden hat sie sich nie gekümmert. Ende 2013 schloss sie ihr Geschäft in der Mühle Tiefenbrunnen.

--

Ausstellung: 18. November 2017 bis 18. Februar 2018