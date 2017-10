Da-Vinci-Gemälde wird im November in New York versteigert

Das letzte bekannte Werk des italienischen Künstlers Leonardo Da Vinci (1452-1519) in Privatbesitz könnte bei einer Versteigerung in New York nach Einschätzung des Auktionshauses Christie's um die 100 Millionen Dollar einbringen. Insgesamt sind laut Christie's weltweit weniger als 20 Gemälde von Da Vinci bekannt.