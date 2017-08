Danaé Panchaud wird neue Direktorin des Photoforums Pasquart

Der Vorstand, dem Panchaud seit 2010 selber angehört, sei überzeugt, mit der neuen Direktorin eine Persönlichkeit engagiert zu haben, die über "ausgezeichnete Voraussetzungen, das Photoforum Pasquart künstlerisch und administrativ zu leiten" verfüge.

Panchaud ist seit vielen Jahren in Institutionen der zeitgenössischen Fotografie tätig. Derzeit leitet sie die Öffentlichkeitsarbeit des Mudac-Museums in Lausanne und arbeitet als Dozentin. Noch bis im September absolviert sie einen Master in Museologie in London. Die scheidende Direktorin Nadine Wietlisbach übernimmt die Leitung des Fotomuseums in Winterthur.