Der dritte Teil der Sammlungspräsentation zum Beyeler-Jubiläum: Sam Kellers Weihnachtswunschliste

Nach «Original», der sich der Vergangenheit widmete und «Remix» im Zeichen der Gegenwart, will sich der dritte und letzte Teil der Sammlungsschau zum Jubiläum mit der Zukunft befassen. Nicht weniger als zwölf Räume sind dem Thema gewidmet, wobei «Thema» bei der chronologischen Zeitreise eigentlich übertrieben ist. Was gezeigt wird, ist die grundsätzliche Funktionsweise der Fondation. Zwar können weder Kunstwerke noch Institutionen verlässlich in die Zukunft blicken, aber eines zeigt sich: Die Fondation Beyeler ist nicht ein Monolith in der Welt, sondern eingebettet in ein Netzwerk aus Leihgebern und -nehmern rund um den Globus. Die Kunst hat sich globalisiert und das ist ein Trend, der sich mit Sicherheit fortsetzten wird.

So fingen die meisten Kunstsammlungen an, als Wunderkammer. Darum ist dem Thema ein Raum gewidmet. Bild: barfi

Keller zeigt auf einen rotbraunen Rothko, der lange Zeit in Riehener Hand war, als Leihgabe jener Privatsammlung, die den Nachlass der Künstlers verwaltete. Als dieser verkauft wurde, war auch das Gemälde weg. Später tauchte aber der Käufer des Bildes auf und bot es der Fondation freiwillig als Leihgabe an, damit es wieder am angestammten Ort hängen könne. Ein anderes Bild, Louise Bourgeois’ In Respite war zuerst eine Dauerleihabe, sei aber nun «abgestottert,» wie Sam Keller mitteilt. Das Detail: Der Mann von Louise Bourgeois war lange Zeit Nachlassverwalter von Rothko.

Inzwischen besitzt die Fondation nicht nur eine beachtliche Sammlung von Rothko, sondern auch die bedeutendste Sammlung von Bourgeois-Werken einer Schweizer Institution. Keller präzisiert: «Alle Werke in der Ausstellung sind solche, die nicht im freien Kunstmarkt erhältlich sind, die man sich also nur wünschen kann.» Und Wünsche hat der Direktor noch so einige. Yves Klein oder Lucio Fontana zum Beispiel. Oder Surrealisten. «Wir haben Bereiche, in denen wir stark sind und solche, in denen wir das nicht sind. So einer sind die Surrealisten,» gibt Keller zu. Ja, aber wie sieht denn diese titelgebende Zukunft aus? Dafür mussten wir ihn selbst fragen.

Highlight von aussen: Maurizio Catellans Tourists, 1997. Bild: barfi

barfi: Wie sieht denn die Zukunft aus? Was sind die grossen Herausforderungen?

Sam Keller: Die Herausforderung lässt sich so zusammenfassen: Raum, Zeit und Geld. Eine Sammlung muss, um lebendig zu bleiben, wachsen. Und wenn sie wächst, braucht sie Platz.

Zumthors geplanter Anbau soll dem bekanntlich Abhilfe schaffen. Doch auch das bestehende Material muss in Bewegung bleiben.

Die Sammlung soll auch nicht stagnieren, sondern muss von uns immer neu präsentiert werden, damit die Besucher ein neues Erlebnis erhalten. Das Dritte ist das Geld. Wie man ja weiss, sind bedeutende Kunstwerke sehr teuer und ein Museum hat begrenzte Mittel. Wie können wir also garantieren, dass die Besucher die bedeutendsten und besten Werke zu sehen bekommt? Dafür braucht es die Zusammenarbeit mit den Sammlungen, weil wir ja nicht alles ankaufen können, um den Bestand verstärken zu können.

Sind es einfach die Preise der Kunstwerke selber, oder gehen auch die Unterhaltskosten in die Höhe, wie Lagerung, Versicherung und Transport?

Versicherung und Transport sind vor allem bei den temporären Ausstellungen eine steigende Herausforderung. Wenn die Kunstwerke aus mehreren Kontinenten und von zig Sammlungen hergebracht werden müssen, dann kostet das einen Haufen Geld. Man muss klimatisierte Kisten bauen.

Gerhard Richter, Vierwaldstätter See, 1969. Eine Leihgabe der Daros Collection, welche mit der Fondation Beyeler seit Jahren eng zusammenarbeitet. Bild:Daros Collection, Schweiz © Gerhard Richter 2017 (0247)

Kunstwerke sind fragile Objekte, die mit der Zeit immer empfindlicher werden und alleine dadurch schon wertvoller.

Ja. Zudem richtet sich der Versicherungswert nach dem Marktwert und in den letzten Jahrzehnten hatten wir einen beispiellosen Boom bei den Preisen. In der Schweiz gibt es noch das Problem, dass es im Gegensatz zu den meisten anderen westlichen Ländern so etwas wie eine Staatsgarantie nicht gibt, wo der Staat die Versicherung übernimmt oder massiv günstiger anbietet. So geben wir jedes Jahr Millionenbeträge aus, um die Werke zu versichern, statt damit Ausstellungen zu machen oder Kunstwerke zu kaufen.

Trotzdem ist es der Wunsch der Fondation, stetig Werke dauerhaft in die eigene Sammlung zu holen. Herr Keller, Sie hatten Yves Klein erwähnt, wie sieht ihre Weihnachts-Wunschliste aus?

Oh, die ist lang! Aber man muss doch sagen, dass wir uns in diesen zehn Jahren viele Wünsche bereits erfüllen konnten. Es ist schön, zu sehen, dass Wünsche nicht nur Träume bleiben, sondern dass man sie auch realisieren kann. Zum Beispiel Gerhard Richter, den wir deutlich verstärken konnten oder Louise Bourgeois, wo wir zuerst nur eine kleine Ausstellung hatten. Wir konnten auch viel verjüngen, mit Peter Doig, Philippe Parreno und Tino Sehgal zum Beispiel.

Louise Bourgeois, Les Fleurs, 2009. Bild: © The Easton Foundation, ProLitteris, Zürich. Foto: © Christopher Burke

Die Ausstellung schliesst passenderweise einerseits mit Parreno, der nicht nur mit einem Werk in «Cooperations» präsent, sondern gleich an zwei Orten Teil der Architektur des Fondation-Gebäudes selbst ist und andererseits mit Tino Sehgal, einem Künstler, der dem Sammeln und Konservieren konzeptionell entgegen steht, indem seine Werke keine materielle Existenz haben und von denen es nicht einmal eine beglaubigte Dokumentation gibt. Sehgals This Variation wurde schon an der Dokumenta 2012 gezeigt und ist der letzte Teil von sechs. Alleine dieses Werk ist die Reise nach Riehen wert, versprochen. Es findet in einem stockdunklen Raum statt mit Performern, die an die Dunkelheit gewohnt sind. Also: Wer beim Eintreten einen gewissen Punkt überschritten hat, muss bleiben, um den Weg hinaus wieder finden zu können. Ob das nun als Erkenntnis- oder Durchhaltemetapher für Fondation oder die Ausstellung gemeint sei, ist nicht klar. Dass solche Kunst die Sammlungen vor gänzlich neue Probleme stellt, ist jedenfalls sicher.

--

«Cooperations» beginnt morgen Mittwoch, da auch die Institution am 18. Oktober vor zwanzig Jahren seine Türen zum ersten Mal öffnete.