Die Basler Künstler Mathis Pfäffli und Arnaud Wohlhauser, Manuel Schneider, Othmar Farré und Ambra Viviani erhalten ein Atelierstipendium der GGG

Im GGG Atelierhaus an der Froburgstrasse werden bildenden Künstlerinnen und Künstlern im Anschluss an ihre Ausbildung günstig Ateliers zur Verfügung gestellt. Jährlich schreibt das GGG Atelierhaus drei seiner insgesamt sechs Ateliers für eine zweijährige Benutzung aus. In den geräumigen Ateliers mit grossen Fenstern zum Rhein hin können Kunstschaffende arbeiten und sich austauschen. Ziel ist es, ihnen den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern.

Für die Zeitspanne von Oktober 2017 bis September 2019 hat eine internationale Jury am 4. September 2017 folgende Künstler aus Basel ausgewählt: Mathis Pfäffli und Arnaud Wohlhauser (sie teilen sich ein Atelier), Manuel Schneider und Othmar Farré (sie teilen sich ein Atelier) sowie Ambra Viviani.

Neben den sechs Ateliers für bildende Künstlerinnen und Künstler verfügt das GGG Atelierhaus über ein siebtes Atelier, das sogenannte Schreibatelier, für junge Autorinnen und Autoren. Derzeit ist der aktuelle Poetry-Slam-Schweizermeister Dominik Muheim im Schreibatelier eingemietet.

Das GGG Atelierhaus

Seit 1986 ist das GGG Atelierhaus in Besitz der Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige und ist das älteste eigens für Künstlerinnen und Künstler erbaute Atelierhaus in Basel (direkt am Rhein, Ecke St. Alban-Rheinweg/Froburgstrasse). Es wurde 1910 von den Architekten Burckhardt, Wenk u. Co. erbaut. Das Gebäude im schlichten Jugendstil beinhaltet insgesamt sieben Ateliers. Im Laufe der Zeit hat das Haus Künstlern wie Karl Burckhardt, Martin Christ, Louis Weber, August Sutter, Otto Klein, Ludwig Stocker oder Bernhard Lüthi als Atelier gedient.