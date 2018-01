Die Orange schälen: Ein Baselitz wird in der Fondation Beyeler ausgepackt

Mit Georg Baselitz ist in der Fondation Beyeler ab Sonntag einer der bekanntesten Künstler der Gegenwart zu sehen. Der Deutsche Neo-Expressionist malt seine Bilder seit «Der Wald auf dem Kopf» von 1969 kopfüber, was diese so unverkennbar wie berühmt gemacht hat. Bereits vor der Eröffnung konnte barfi.ch dabei sein, wie eines der letzten Bilder in der Retrospektive, einer der «Orangenesser» aus den frühen 1980er Jahren, ausgepackt wurde. Wie die Ausstellung aussehen wird, wissen auch wir noch nicht, jedoch zeigte sich ein interessanter Blick hinter die Kulissen. Denn jede Ausstellung beginnt mit leeren Wänden und unzähligen Kisten.

Schiebewagen und Operationswerkzeuge

Der fertigen Ausstellung sieht man nicht mehr an, wie viel Arbeit nötig ist, bis die Werke fein säuberlich angeschrieben an den Wänden hängen. Der Aufbau dauert im Falle der Baselitz Retrospektive fast zwei Wochen. Ein kleinteiliger Prozess, in den unzählige Mitarbeitende involviert sind. Viele haben einen Schiebewagen mit den Operationswerkzeugen ihrer jeweiligen Teilaufgabe im Schlepptau, es wird viel telefoniert und zu Besprechungen die Köpfe zusammengesteckt. Bei aller Professionalität bleibt immernoch ein Hauch von Chaos bestehen, während die Kisten, denen man ihren wertvollen Inhalt nicht ansieht, auf- und zugeschraubt werden. Die Behältnisse dürfen wir hier nicht zeigen, wie auch alles andere, was nicht «Orangenesser» heisst. Und selbst da gibt es nicht wenige Einschränkungen.

In den Kisten sind alle Kunstwerke gleich

Das Gemälde aus der Serie der «Orangenesser» wird, nachdem es vorsichtig aus seinem gepolsterten Holzbehältnis gehoben wurde, auf einen speziellen Tisch gelegt, einem Operationstisch nicht unähnlich, wo die letzten Schichten Luftpolsterfolie sorgsam abgezogen werden wie die Schale einer Orange. Wie fühlt es sich an, einen Gegenstand von solchem Wert (ein Bild dieser Serie kostet rund eine Million ) in der Hand zu halten? Die beiden Auspacker zucken mit den Schultern. Daran denken sie nicht, das sei besser für die Konzentration.

Nachdem es von etlichen Schichten Folie und Verpackung befreit und umgedreht wurde, untersucht eine Restauratorin die Oberfläche des Gemäldes mit einer Taschenlampe und retro-futuristischer Lupenbrille. In der einen Hand hält sie einen Ausdruck des «Orangenessers», um im Zweifelsfall vergleichen zu können. Nach wenigen Minuten der Bescheid: Alles in Ordnung. Das erstaunt fast, denn die Maloberfläche erhält durch Baselitz’ groben Farbauftrag eine Struktur, die mit den Krümeln und feinen Erhebungen der Pinselstriche übersäht ist. Martin Schwander, der Kurator der Ausstellung, macht sich keine Sorgen: «Das ist kaum ein Problem, dass da etwas abfallen würde». Was allerdings nicht nur mit verbesserter Konservierung und Behandlung der Bilder zu tun hat: «Bei den frühen Werken einiger Künstler gibt es das vielleicht noch, wenn diese—auch Baselitz—noch jung und arm waren und bei der Farbe sparen mussten». Dank preiswerter industrieller Farbe erhielten viele aufstrebende Künstler Zugang zu Nachschub, erschufen aber Bilder, die Jahrzehnte später zu bröckeln begannen. Der «Orangenesser» aus dem Jahr 1981 gehört nicht dazu.

Die Spezialisierung eines Berufszweiges

Schwander weiss auch, dass Kunsttransporte heute anders angegangen werden als früher, als womöglich noch der Hausmeister das Paket entgegennahm und in eine Ecke stellte, bis es am nächsten Tag vielleicht gefunden wurde. Der Ruf des Museums gegenüber den Kunstschaffenden und Leihgebern steht auf dem Spiel und ohne deren Mithilfe käme kaum je eine Ausstellung zustande. Deswegen sind heutzutage oft Kuriere dabei, wenn ein Bild angeliefert wird. Diese sind aber nicht irgendwelche Spediteure, sondern geschulte Restauratoren der Leihgeber und sie kennen die Bilder bis ins Detail. Sie entscheiden auch sofort, was geschieht, falls es zu einem Problem kommt. «Die Fondation würde das nie ohne Rücksprache bestimmen», erklärt der Kurator, während er gespannt den Prozess verfolgt. «Heutzutage sind mehr Mitarbeitende involviert, welche besser geschult sind und es wird auch besser dokumentiert», sagt Schwander, während er ein Blatt in der Hand hält, wo die gesammelten Informationen zu Zustand und Herkunft des Bildes zu lesen sind. Die Kunst des Kunsttransportes hat ein hohes Niveau erreicht. Die Handwerker, welche die Bilder auspacken und an die Wand hängen sind Spezialisten, auf Neudeutsch genannt «Art Handler», also «Kunstbetreuer». Nach dem Okay von Restauratorin und Kurator machen sie sich daran, das letzte Gemälde der Dreierserie zwischen die zwei Geschwisterbilder zu platzieren.

Einpassung nach Augenmass

Martin Schwander kneift ein Auge zu und versucht, die Mitte zu finden: «Können wir noch einen Millimeter, so ganz wenig nach rechts?» Sechs Augen blinzeln und nehmen Mass. Trotz der ganzen Technik im modernen Kunstbetrieb ist das Platzieren des Gemäldes an der Wand noch eine Frage des Augenmasses. Die «Betreuer» klären auf: Kaum ein Bilderrahmen ist exakt gerade, die Halterungen auf der Rückseite sind selten zu hundert Prozent genau angbracht. Im Falle des «Orangenessers» sind es Schlaufen aus gedrehtem Draht, die sich über die Jahre vielleicht auch gedehnt haben, vielleicht nie ganz gleich lang waren: «Das ist einfach ein unausweichlicher Fakt vieler Gemälde». Immer mit dabei: Viele Kompromisse und verstecktes Klebeband. Jeder Heimwerker kennt das Problem: Sitzt die Schraube einmal falsch, ist das Loch einmal in der Wand, kann man dieses nicht einfach um die fehlenden Millimeter versetzen. Doch hier sitzt alles. Ein, zweimal Mass genommen, den Bohrer angesetzt und im ersten Versuch hängt das Bild wie angegossen an der Wand in der Fondation, während unsereins auch beim siebten Anlauf ein windschiefes Plakat an der Wohnzimmerwand erdulden muss.

«Georg Baselitz» ist vom 21. Januar bis 29. April 2018 in der Fondation Beyeler zu sehen. Zu seiner Ausstellung wird der Maler am 16. Februar in der Fondation Beyeler ein Künstlergespräch abhalten.