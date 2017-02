Dimitri de Perrot im Museum Tinguely

Sammlung Essl wandert als Dauerleihgabe in die Wiener Albertina

Sieben Monate nach Schliessung des Essl-Museums in Österreich ist die Zukunft einer der weltweit grössten Privatsammlungen zeitgenössischer Kunst gesichert. Die 6000 Werke der Sammlung Essl gehen als Dauerleihgabe an die Albertina in Wien.