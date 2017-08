Ein Jahr nach Erdbeben in Italien sind 17'000 Kunstwerke geborgen

Das sagte der Koordinator für Krisenintervention beim italienischen Kulturministerium, Fabio Carapezza Guttuso, am Mittwoch der Agentur Kathpress in Rom. Die Restaurierung werde noch unabsehbare Zeit in Anspruch nehmen.

Vorrangige Aufgabe in den Monaten nach der Erdbebenserie in den italienischen Regionen Latium, Umbrien, Marken und Abruzzen vom 24. August 2016 an sei es gewesen, die geborgenen Stücke vor dem weiteren Verfall zu bewahren und sicher zu lagern.

Empfindliche Archivalien wie Taufregister aus Kirchen seien von unersetzlichem Wert. Bei der Restaurierung historischer Bauten spiele auch die Erdbebensicherheit eine Rolle. In konkreten Fällen werde man beispielsweise zu schwere Dachaufbauten durch leichtere Holzkonstruktionen ersetzen.

Bisher wurden für die Sicherung und Wiederherstellung von 180 Kirchen im Erdbebengebiet 43 Millionen Euro aufgewendet. 170 Millionen wurden vor kurzem vom zuständigen Sonderkommissariat für den Wiederaufbau weiterer 100 historischer Gebäude bereitgestellt.