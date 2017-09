Endlich: Louvre Abu Dhabi soll im November eröffnet werden

Der Künstler Heinz Mack, Mitbegründer der einflussreichen Gruppe ZERO in Düsseldorf, ist neuer Träger der Moses-Mendelssohn-Medaille. Der 86-Jährige bekam die Auszeichnung für seine Verdienste um die deutsch-jüdische Gedenkkultur sowie um Toleranz und Völkerverständigung zugesprochen, wie die Moses-Mendelssohn-Stiftung am Mittwoch mitteilte.