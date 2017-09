Erlebnisausstellung «Die Entdeckung der Welt» im Museum BL

Die nationale Wanderausstellung «Die Entdeckung der Welt» des Vereins Stimme Q ist vom 9.9. – 30.12.2017 zu Gast im Museum.BL bietet Einblicke in die frühkindliche Entwicklung. Daneben stellt sie nationale und regionale Projekte sowie aktuelle Debatten zum Thema vor und wird von verschiedenen Veranstaltungen im Museum.BL und in der ganzen Nordwestschweiz begleitet.

Kinder sind neugierig. Sie entdecken die Welt, Tag für Tag. Sie tasten, greifen, kriechen, laufen, reden. Jedes Kind macht dabei seine eigenen Lernschritte und Erfahrungen. Eltern, Verwandte und andere Betreuungs- und Bezugspersonen begleiten und unterstützen es dabei. Ihr Tun ist von grosser Tragweite: Bildung, Betreuung und Erziehung von Geburt an sind Schlüsselfaktoren für den späteren Lern- und Lebenserfolg. Sie bilden den Rahmen, in dem sich Kinder umfassend entwickeln können. Wie können wir den ersten Lebensjahren und den Entwicklungschancen der Kinder Sorge tragen?

«Die Entdeckung der Welt» stellt die Perspektive des Kindes ins Zentrum. Eine bunte Holzkugel begleitet das Publikum durch die Ausstellung und bringt Bewegung in die Erlebniswelt: Windräder drehen, Glocken klingen oder animierte Figuren tanzen in einem Kubus. Und zu einer Rutschbahn-Fahrt sind auch die Erwachsenen eingeladen. Spielerische Elemente machen den Ausstellungsbesuch zu einem Erlebnis für die ganze Familie. Nach einem erfolgreichen Start in Bellinzona reist die Wanderausstellung «Die Entdeckung der Welt» weiter nach Liestal ins Museum.BL.

--

Öffentliche Vernissage: Freitag, 8. September 2017, 18.00 Uhr

