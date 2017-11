Fall Gurlitt brachte Kunstmuseum Bern bisweilen an seine Grenzen

Ob Laie, Liebhaber oder Experte: Am Wochenende der Graphik zieht die Kunst auf Papier jeden in ihren Bann. Zeichnungen, Aquarelle und druckgraphische Werke sind sehr lichtempfindlich und deshalb nur selten und für kurze Zeit zu sehen. Grund genug, dass Museen, Bibliotheken und Druckateliers in der Schweiz, Deutschland und Österreich am Wochenende der Graphik ihre Türen öffnen und ihre Meisterwerke einem breiten Publikum präsentieren.