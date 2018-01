Falsche Modigliani-Werke in Genua ausgestellt

Mit klobigen, stampfenden und teils furchteinflössenden Stahlrobotern hat der US-Künstler Mark Pauline der aalglatten und benutzerfreundlichen Technologie aus dem Silicon Valley etwas entgegengesetzt. Der in San Francisco lebende Pauline zeigt acht seiner seit 1986 angefertigten, "kinetischen Skulpturen" bei der Galerie Marlborough Contemporary in New York.