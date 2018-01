Fast eine halbe Million Besucher für die Fondation Beyeler im 20. Geburtstagsjahr 2017

Die Ausstellung „Monet“ wurde mit 286ʼ922 Besuchern zur zweiterfolgreichsten in der Geschichte des Museums, während die Ausstellungen „Wolfgang Tillmans“ (91ʼ644) und „Paul Klee“ (120ʼ813 davon 88ʼ129 in 2017) ebenfalls beachtlichen Zuspruch erhielten. Die U25-Aktion, die allen unter 25-Jährigen während des gesamten Jahres freien Eintritt ermöglichte, wird wegen des grossen Erfolges auch 2018 weitergeführt.

Die Ausstellung „Georg Baselitz“ wurde am Sonntag vor einer Woche erfolgreich eröffnet. Aus Anlass des 80. Geburtstags dieses für die Kunst unserer Zeit so wichtigen Künstlers vereinigt die umfangreiche Retrospektive rund 90 Gemälde und zwölf Skulpturen aus den letzten sechs Jahrzehnten. Die Ausstellung wird von einem vielseitigen kulturellen Rahmenprogramm begleitet. So findet z.B. am 16. Februar der Artist Talk mit Georg Baselitz statt, an dem der Künstler mit dem Ausstellungskurator Martin Schwander über seine Malerei und sein Lebenswerk sprechen wird. Das Künstlergespräch wird über die Facebook-Seite des Museums ab 18.30 Uhr live gestreamt. Die Ausstellung ist noch bis zum 29. April 2018 zu sehen.

Im Geburtstagsjahr 2017 wurden bewusst mehrere Höhepunkte über das ganze Jahr verteilt: Mit Claude Monet und Paul Klee wurden zwei der beliebtesten Sammlungskünstler grosse retrospektive Ausstellungen gewidmet, mit Tino Sehgal und Wolfgang Tillmans konnten zwei zeitgenössische Künstler einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden und schliesslich wurde die Sammlung Beyeler

mit drei besonderen, aufeinanderfolgenden Sammlungsausstellungen speziell gewürdigt: in einem Blick zurück, einem Blick auf die Gegenwart und einem Blick in die Zukunft. Das besonders umfangreiche Ausstellungsprogramm war mit ein Grund für die hohe Besucherzahl.



Seit ihrer Eröffnung 1997 haben 6.9 Millionen Kunstbegeisterte die Fondation Beyeler besucht.