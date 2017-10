Geheimnis um Schenkung an das Kunstmuseum Basel gelüftet: «Dä Helge do» ist ein Kirchner

Stafelalp, Rückkehr der Tiere gilt zwar als ein Hauptwerk der ersten Jahre, die Kirchner in Davos verbrachte, nachdem ein Nervenzusammenbruch ihn in die Stille der Berge verschlug, die besagte Lücke besteht aber nicht etwa im Zusammenschluss mit dem im Rahmen der Schenkung gegenüber gehängten Gegenpart Stafelalp, Auftrieb der Tiere (1918/19), wie man vermuten könnte. Dieses ist nämlich dem Kunstmuseum St. Gallen entliehen, nachdem Schenker und Galerist Kornfeld dazu angeregt hatte.

Ernst Ludwig Kirchner, Stafelalp, Rückkehr der Tiere, 1919 im Kunstmuseum Basel

Nein, die Lücke bestand bisher vor allem in der allgemeinen Absenz des deutschen Expressionisten Ernst Ludwig Kirchner in der Sammlung des Kunstmuseums. Zwar in Deutschland geboren und die meiste Zeit in Davos wohnhaft, verbindet den Maler viel mit Basel. Zum einen zog er die Stadt am Rhein anderen Schweizer Städten vor und besuchte sie öfter, zum anderen war er mit Georg Schmidt berfreundet, dem Direktor des Kunstmuseums Basel ab 1939 und ab 1946 auch Nachlassverwalter des Künstlers. Für das Kunstmuseum gab es aber keinen Kirchner und Kornfeld möchte diese «Unterlassungssünde» seines Freundes Schmidt mit der Schenkung «etwas ausbügeln.»

Ernst Ludwig Kirchner, Stafelalp, Auftrieb der Tiere, 1918/19 im Kunstmuseum Basel als Leihgabe des Kunstmuseum St. Gallen

Eberhard W. Kornfeld selbst hat 22 Jahre in Basel gelebt. Er ging am Münsterplatz zur Schule und stand täglich an der Haltestelle vor dem Kunstmuseum, er war 1936 an der Einweihung des Museums dabei. Dasss das Bild in seinen Besitz kam, war allerdings erst möglich, nachdem es vorherige Besitzer, der Sohn von Eberhard Grisebach, in deren Wohnzimmer Stafelalp, Rückkehr der Tiere lange hing, verkaufen wollte. Allerdings nicht nach Basel, er Lothar Grisebach wollte, dass das Bild in ein deutsches Museum kommen sollte. Kornfeld schlug die Abmachung vor, wonach das Bild in seinen Besitz übergehen soll, falls Grisenbach in sechs Monaten kein deutsches Museum finden würde. Er fand keines.