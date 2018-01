Georg Baselitz in der Fondation Beyeler

Das Museumsjahr 2018 beginnt mit einer Premiere: Zum ersten Mal kooperieren die Fondation Beyeler und das Kunstmuseum Basel offiziell, im Rahmen der «Baselitz»-Ausstellung. Neben der Ausstellung in der Fondation Beyeler werden im Kunstmuseum Basel 150 Zeichnungen aus dem Bestand des Kupferstichkabinetts Basel und einige Werke aus Leihgaben der letzten 15 Jahren des Schaffens von Baselitz zu sehen sein. Die nun im Kunstmuseum gezeigten Werke machen die bedeutendste Ausstellung von Werken auf Papier möglich. Bereits 1970 fand die erste, von Dieter Koepplin kuratierte Baselitz-Ausstellung im Kunstmuseum Basel statt. Es wurden erste Werke angekauft und der Künstler schenkte dem Museum einige Zeichnungen

Aus dem Kataloggespräch von G. Baselitz und Martin Schwander Martin Schwander: «Gibt es beim Malen auf dem Boden eigentlich ein Oben und Unten?» Georg Baselitz: «Eigentlich nicht. Oben und Unten spielen überhaupt keine Rolle, da die Leinwand auf dem Boden liegt wie ein Blatt Papier auf dem Tisch. Es gibt nur die anfängliche Entscheidung: Verkehrt rum an die Wand oder nicht?»

Fondation-Direktor Sam Keller heisst Baselitz als «berühmtesten Künstler seit Böcklin und Holbein mit Wohnsitz in Basel» anlässlich der Medienorientierung willkommen. Er bedauert, dass sich mit «Verschiedene Zeichnungen», 1965 und «Weg vom Fenster», 1982 nur zwei Werke des Künstlers in der Sammlung befinden. Die umfangreiche Retrospektive vereinigt rund 90 Gemälde und 12 Skulpturen aus den Jahren 1959 bis 2017. Zu sehen in den Sammlungsräumen, im Souterrain und im Garten der Fondation. Darunter auch Leihgaben, die seit Langem nicht mehr öffentlich gezeigt wurden. Die letzte monografische Ausstellung zum Schaffen von Baselitz unter der Leitung von Harald Szeman in der Schweiz fand 1990 im Kunsthaus Zürich statt.

Die Ausstellung richtet den Blick auf Georg Baselitz als einen Künstler, der tief in der Geschichte der europäischen und amerikanischen Malerei und Skulptur verwurzelt ist. Baselitz’ Bilderkosmos funktioniert wie ein Spiegelkabinett, in dem fortwährend Erinnertes wie Imaginiertes mit Bildern aus der Kunstgeschichte zu neuen Kompositionen verschmelzen. Sein Schaffen bezeugt seit seinen Anfängen in den 1960er-Jahren die Bedeutung und Wirkungsmacht der Malerei, was mit ein Grund ist für die seit Jahrzehnten ungebrochene Aktualität von Baselitz’ Kunst ist.

Saalansicht: «Frau Ultramarin», 2004 (li.), «Beginging», 2011 (Mi.), «Mein well reum richt macht», 2013 (re.).

Martin Schwander, Curator at Large, realisierte die Schau in enger Zusammenarbeit mit dem Künstler. Sie ist eine Kooperation mit dem Hirshhorn Museum and Sculpture Garden in Washington D.C., wo die Ausstellung anschliessend in veränderter Form gezeigt wird. Alle Schaffensphasen aus sechs Jahrzehnten werden gezeigt. Dazu gehören exemplarische Schlüsselwerke der 1960er Jahre wie die «Helden»- und «Fraktur»-Bilder sowie die auf dem Kopf gemalten Motive, mit denen Baselitz in den 1970er und 1980er Jahren berühmt wurde. Unter den grossformatigen Holzskulpturen wird auch die erste von Baselitz aus Holz gehauene und bemalte Arbeit vertreten sein, die 1980 auf der Biennale von Venedig einen kulturpolitischen Skandal auslöste.

Ausstellungsdaten Fondation Beyeler und Kunstmuseum Basel «Georg Baselitz»: 21. Januar - 29. April 2018

Zur Ausstellung erscheint ein Katalog «Baselitz», Hatje Cantz Verlag, 265 S.