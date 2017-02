Grosse Retrospektive über US-Künstler Pettibon in New York eröffnet

Oft mit spitzer Satire bewegt sich der aus Tucson (Arizona) stammende Pettibon zwischen historischer Reflexion und den politischen, militärischen und sozialen Konflikten der Gegenwart.

"Pettibon spricht in Zungen, kanalisiert die Mehrsprachigkeit Amerikas und oft auch die Kehllaute unseres neuen Präsidenten", sagte Kurator Massimiliano Gioni zur Eröffnung am Dienstagabend. Pettibons Arbeiten seien in Zeiten von Präsident Donald Trump "Prophezeiung und Warnsignal" zugleich. Zum bildlichen Universum Pettibons zählen neben historischen Persönlichkeiten wie Ex-Präsident Ronald Reagan und Sektenführer Charles Manson auch fiktive Figuren wie Superman und Micky Maus.

Pettibon hatte sich zunächst in der Musik- und Kulturszene in Los Angeles einen Namen gemacht, als er Platten für Punkbands wie Sonic Youth, Black Flag und Minutemen entwarf und Fanzines gestaltete. Sein oft frecher und lauter Stil wurde in den 1980er Jahren bald bezeichnend für das Missbehagen und die Unzufriedenheit der amerikanischen Jugend.

Die Ausstellung im New Yorker New Museum läuft bis 9. April. Vom 1. Juni bis 30. Oktober ist sie auch im Bonnefantenmuseum im niederländischen Maastricht zu sehen.