Guggenheim Museum würdigt Verdienste von Migranten

Mit Blick auf die Politik des US-Präsidenten Donald Trump sagte Richard Armstrong, Direktor des Guggenheim Museums und der gleichnamigen Stiftung, am Freitag, es sei "kein Geheimnis, dass wir eine Zeit erleben, in der Grundprinzipien wie Toleranz und kritisches Denken herausgefordert werden".

Auch die Visionäre, die den Grundstein für die Guggenheim-Sammlung gelegt hätten, hätten vor "ähnlichen Herausforderungen gestanden", sagte Armstrong. Die neue Ausstellung solle auch an eine Zeit erinnern, in der "Künstler und auch Händler vor einem früheren Krieg flohen ... und Zuflucht, ein Zuhause und Freiheit in den USA fanden", fügte er hinzu.

Die Ausstellung "Visionaries: Creating a Modern Guggenheim" zeigt Kunstwerke, die von der Nichte des Gründers Solomon R. Guggenheim, Peggy Guggenheim, zusammengetragen wurden. Die in Frankreich lebende US-Kunstmäzenin war vor den Nationalsozialisten in die USA geflohen, genauso wie der deutsche Kunsthändler und Sammler Justin Thannhauser, der seine Sammlung in den 60er Jahren dem Guggenheim Museum vermachte. Ausgestellt werden zudem expressionistische Gemälde und Skulpturen des in die USA ausgewanderten deutschen Kunsthändlers Karl Nierendorf.

Die Ausstellung zeigt bis zum 6. September 2017 Werke von europäischen Künstlern wie Marcel Duchamp, Paul Klee, Piet Mondrian, Pablo Picasso und Wassily Kandinsky sowie US-Künstlern wie Jackson Pollock oder Irene Rice Pereira.

Die Guggenheim Stiftung wurde im Juni 1937 gegründet. Zwei Jahre später wurde das Museum für abstrakte Kunst eröffnet, Vorläufer des Solomon R. Guggenheim Museums.