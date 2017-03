Herbert Brandl im Museum Franz Gertsch in Burgdorf - "Hyänenpause"

Die 5. Ausgabe der Art Basel Hongkong ist heute zu Ende gegangen. Es war ein erfolgreicher Anlass. Die grosse Nachfrage für hochqualitative Kunst von grossen Institutionen und berühmten Galerien wird an der Art Basel Hongkong bestätigt. 80'000 Besucher und Besucherinnen haben an der Kunstmesse teilgenommen und viele berühmte Vertreter der Kunstszene waren in Hongkong zu Gast. Die Messe in Asien ist eine der grössten weltweit.