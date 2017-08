Kooperation der freien Kunstszene Basel und Kopenhagen

Die internationale Gruppenausstellung zeigt Werke von jungen aufstrebenden sowie von international renommierten Künstlerinnen und Künstlern. Gezeigt werden Werke von A Kassen, Martin Erik Andersen, Alan Bogana, Tacita Dean, Roni Horn, Lauren Huret, Dominique Koch, Lena Maria Thüring, Keith Tyson, Hannah Weinberger, Pedro Wirz. Die Ausstellung findet im Copenhagen Contemporary (CC), einem neu gegründeten Zentrum für zeitgenössiche installative und performative Kunst statt.

Philippe Bischof, Leiter der Abteilung Kultur Basel-Stadt:

"Diese Projekt ist sehr erfreulich und ein Zeichen der grossen Qualität und Ausstrahlung der jungen Basler Kunstszene. Die erstmalige Kooperation zwischen dänischen und Basler Kuratorinnen bietet im Rahmen der neuen Kopenhagener Kunstmesse CHART die hervorragende Möglichkeit, jüngeres Schweizer Kunstschaffen einem internationalen Publikum zu präsentieren.“

Ex Situ – Samples of Lifeforms

Der Ausdruck ‚ex situ‘ wird in der Biologie für die Erhaltung von Flora und Fauna in von Menschen gemachten Umgebungen verwendet. Die Ausstellung beschäftigt sich mit den sich laufend verändernden Lebensformen und Lebensbedingungen auf der Erde. Die künstlerischen Positionen reflektieren den Umgang verschiedener Spezies mit einer Welt, in der Natur, Kultur und Technologie zunehmend untrennbar miteinander verknüpft sind. Reflektiert wird dabei auch der Kunstraum CC, der die postindustriellen Hallen einer ehemaligen Papierfabrik am Hafen in Kopenhagen bespielt und an einen künstlichen Lebensraum wie ein Aquarium oder Vivarium zu erinnern vermag.