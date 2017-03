Künstler aus Zürich und Basel erhalten städtische Comic-Stipendien

Kunst zu Migration: Ai Weiwei baut Metallzäune in New York

Mit Blick auf das Thema Migration will Ai Weiwei Dutzende Zäune und Installationen in New York bauen. Er "verwandelt den Sicherheitszaun aus Metalldraht in ein kraftvolles künstlerisches Symbol", teilte der Public Art Fund mit, der das Projekt finanziert.