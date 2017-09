Künstler muss Kalaschnikow-Denkmal in Moskau ändern

Vom 13. August bis zum 3. September lancierte die Fondation Beyeler in Zusammenarbeit mit "This Ainʼt Art School" über Instagram ein anspruchsvolles Projekt. Vor dem Hintergrund der Ausstellung "Wolfgang Tillmans" wurden Instagram-User aufgefordert, sich mit dem Werk des Künstlers zu beschäftigen. In der knappen Laufzeit von drei Wochen wurden rund 3500 Bilder eingereicht.