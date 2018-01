Kunstausstellung Gido Wiederkehr: «Das Sichtbare und das Verborgene»

Gido Wiederkehr beschäftigt sich gern mit Farben, sie sind für ihn das Leben an sich. Die renommierte Kunstkritikerin Annemarie Monteil schreibt über den Künstler: «Es ist Gido Wiederkehr bis heute gelungen, im Zeitraum von fünfzig Jahren unablässiger Arbeit innerhalb eines strengen Konzepts, eines eigentlich schmalen Gestaltungsrahmens, nichts an Lebendigkeit und Fantasie zu verlieren: mit feingliedrigen konkreten Strukturen und nicht auszuschauenden Farbschichten entstehen immer neue Kompositionen, Überraschungen, Stimmungsräume.

Die Erkenntnisse sind mannigfaltig: Dunkel und Licht, zweidimensionale Fläche und räumliche Weite, Verdecken und Sichtbarlassen, Irritation und Besänftigung, Dynamik und Stabilisierung, Verrätseln und Offenlegen. Wer sich in die Bilder vertieft, gerät unvermutet vom Beobachten zum Empfinden, vom farbigen Bildbau zum geistigen Ordnungszeichen. Farbschichten sind auch Existenzschichten, zu halten in der Balance des Lebendigen.»

Bild: Gido Wiederkehr

Gido Wiederkehr wurde 1941 in Rothrist (AG) geboren. Der gelernte Tiefdruckretoucheur und Repro- duktionsfotograf hatte von 1982-2006 einen Lehrauftrag an der Schule für Gestaltung in Basel, seit 1966 werden seine Bilder an Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland gezeigt. Diverse öffentliche und private Gebäude wurden mit Kunst am Bau von Gido Wiederkehr gestaltet und einige seiner Werke wurden vom Kunstkredit Basel-Stadt und von der eidgenössischen Kunstkommission angekauft.

Ab Freitag, 2. Februar 2018, sind die Werke von Gido Wiederkehr täglich von 8.00 bis 20.00 Uhr im Direktionsgebäude zu betrachten. Zudem gibt es zwei Begleitveranstaltungen, zu denen Sie ebenfalls herzlich eingeladen sind: Am Dienstag, 20. März 2018, finden von 14.00 bis 15.00 Uhr ein Künstlerge- spräch und eine Führung mit Michael Babics und Gido Wiederkehr statt. Am Dienstag, 29. Mai 2018, folgt von 14.00 bis 16.00 Uhr ein Workshop mit Gido Wiederkehr. Die Ausstellung endet am Donners- tag, 16. August 2018.